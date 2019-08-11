Мамины радости: Кожевникова показала утреннее приветствие сына на отдыхе

Звезду «Универа» можно смело назвать одной из самых заботливых мамочек среди российских знаменитостей. Мария активно публикует в своих мини-блогах не только фото себя, любимой, но и снимки своих дорогих сыночков, которых у актрисы трое: 5-летний Иван, 4-летний Максим и 2-летний Васенька.

Кожевникова отдыхает с семьей в Марбелье, в Испании. Солнце и море настолько расслабили звезду, что она стала делиться очень интимными и эмоциональными кадрами с участием детей. Актриса опубликовала фото с утренними обнимашками в постели со старшим Иваном. На снимках, которые Мария выложила на своей странице в Instagram, она крепко обнимает и целует малыша.

«Когда нет работы и ненавистных мной будильников, все равно есть кому разбудить. Моментальный подъем в отличие от перевода на режим «еще через 10 минут»», — подписан снимок.

Как заметила Кожевникова, когда дети приходят будить родителей, легче встать и сделать то, что они просят, чем объяснить, почему «нет».

Многие мамочки-подписчицы Кожевниковой охотно согласились с ее утверждением и поделились собственным опытом утреннего общения с нетерпеливыми чадами.

Ранее на странице в соцсети актрисы появлялись фото, на которых она гуляет с мальчиками и ролик в самолете, где ее младший, Василий, радуется полету.