ЗВЕЗДЫ

Джанабаева предпочла драгоценностям ожерелье из ракушек

Экс-солистка группы «ВИА Гра» продемонстрировала пляжный снимок.

Джанабаева предпочла драгоценностям ожерелье из ракушек
Альбина Джанабаева проводит отпуск в Испании. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

40-летняя супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева проводит отпуск в Испании. Экс-солистка группы «ВИА Гра» много времени проводит на свежем воздухе и купается в море. На свежем снимке, опубликованном певицей в Instagram, внимание подписчиков привлекло ожерелье из ракушек. Некоторые фолловеры решили, что Джанабаева экономит на драгоценностях.

«У Валеры упали сборы? Что-то ракушки прям уже в который раз, прям настораживает!» – ехидно поинтересовались подписчики.

Альбина Джанабаева ответила на вопрос пользователя и лаконично объяснила, почему выбрала модное в этом сезоне ожерелье.

«Лето просто», – прокомментировала певица.

Другие фолловеры не были столь категоричны в выводах. Они заметили, что Джанабаева выглядит очень нежной и женственной, олицетворяя собой гармонию и красоту.

Ранее Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео с вечеринки, где гостей ресторана развлекали полуголые мужчины, исполнившие на столе зажигательный танец.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Альбина Джанабаевазвездный образзвездный отдых

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джанабаева предпочла драгоценностям ожерелье из ракушек
Интересно?
Поделись с друзьями: