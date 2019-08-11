Джанабаева предпочла драгоценностям ожерелье из ракушек

40-летняя супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева проводит отпуск в Испании. Экс-солистка группы «ВИА Гра» много времени проводит на свежем воздухе и купается в море. На свежем снимке, опубликованном певицей в Instagram, внимание подписчиков привлекло ожерелье из ракушек. Некоторые фолловеры решили, что Джанабаева экономит на драгоценностях.

«У Валеры упали сборы? Что-то ракушки прям уже в который раз, прям настораживает!» – ехидно поинтересовались подписчики.

Альбина Джанабаева ответила на вопрос пользователя и лаконично объяснила, почему выбрала модное в этом сезоне ожерелье.

«Лето просто», – прокомментировала певица.

Другие фолловеры не были столь категоричны в выводах. Они заметили, что Джанабаева выглядит очень нежной и женственной, олицетворяя собой гармонию и красоту.

Ранее Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео с вечеринки, где гостей ресторана развлекали полуголые мужчины, исполнившие на столе зажигательный танец.