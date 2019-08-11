«Мини-Пугачева»: Лизу Галкину нарядили в стиле мамы

Время от времени в Сеть попадают снимки Лизы и Гарри тех времен, когда они были еще совсем малышами. Двойняшкам исполнилось по 5 лет. И вот очередной фотошедевр маленькой Лизы Галкиной появился в Instagram, где она очень напомнила поклонникам свою маму, Аллу Борисовну Пугачеву.

«Счастье», — просто подписан снимок.

На фото Лиза, которой еще, вероятно, нет и года, сидит в детском кресле. На девочке надета белая маечка, а на голове узлом повязана косынка, точь-в-точь в стиле Аллы Борисовны. Давно известна любовь Пугачевой к головным уборам, в том числе к косынкам, с помощью которых певица создает образы для жизни и для сцены. На фото и обаяния у Лизы не меньше, чем у ее знаменитой мамы.

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«Мини-Пугачева», «Удивительное сходство», «Как на мамулю тут похожа», «Бесподобная девчушка», — обласкали любимицу поклонники.

Кстати, фото и видео Лизы стали появляться и на страницах ее звездных родственников, в том числе старшей сестры Кристины Орбакайте. Певица недавно разместила видео с участием Лизы и нежно его подписала. В последнее время ходят слухи о разладе в отношениях Аллы Борисовны и Кристины, причиной которых называют ревность Орбакайте к младшим детям Примадонны, но, публикуя снимки Лизы, Кристина дает понять общественности, что подобное мнение далеко от истины.