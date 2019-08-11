Сын Королевой разъяснил, как относится к прошлому возлюбленной на «Доме-2»

Молодой человек ухаживает за моделью, которая старше его на шесть лет.

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, которого больше знают под псевдонимом Тарзан, Архип недавно рассказал журналистам о своих отношениях с девушкой.

17-летний юноша ухаживает за 23-летней моделью, Марией Слугиной, которая еще недавно была участницей проекта «Дом-2». Родители одобряют выбор сына. Девушка уже провела отпуск вместе с семьей своего возлюбленного.

Молодые люди рассказали, что случайно познакомились на вечеринке. Долгое время они присматривались друг к другу, а затем поняли, что хотят быть вместе. С того момента прошло полгода. В самом начале пара столкнулась с негативной реакцией хейтеров и «атакой» желтой прессы. Но Глушко-младший и Слугина реагируют на это лишь с юмором.

«Как только мы стали публиковать совместные фото в Instagram, начался нереальный негатив в нашу сторону! Но, что бы там ни писали, мы относимся к этому с юмором и не обращаем внимания ни на что, ведь мы были готовы к такому повороту событий», — цитирует Марию «СтарХит».

В Сети поклонники пары больше всего обсуждают разницу в возрасте между влюбленными. Модель старше своего избранника на 6 лет. Но, по словам девушки, она эту разницу совсем не ощущает, и рядом с Архипом превращается в «маленькую девочку».

Лестно о своей возлюбленной отзывается и сам Глушко-младший.

«Она моя вторая половина, больше и нечего сказать. Маша гармонично дополняет меня. Я без ума от ее милых зубок и сияющего личика», — высказался сын Наташи Королевой.

Не меньше поклонников волновало то, что Мария была участницей «Дома-2». Сам Архип даже об этом не думает. Ничего зазорного молодой человек в подобном не видит.

Говоря о будущем, звездная пара старается не строить планы и наслаждаться каждым днем, проведенным вместе.