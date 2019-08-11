Елена Летучая появилась на Мальдивах в одном образе с мамой

40-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая отдыхает вместе с мамой Людмилой Александровной на Мальдивах.

больше по теме Летучая продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-бикини на Мальдивах Телеведущая наслаждается отдыхом с мамой Людмилой Александровной.

Как оказалось, телезвезда очень похожа на нее. Кроме внешности, которая передается генетически, родственницы иногда примеряют одинаковые образы.

Например, для прогулки по острову они надели белые наряды, а волосы прибрали модными массивными ободками.

Кстати, именно в белых одеждах Елена запечатлена на большинстве снимков с Мальдив. Что, в общем-то, не удивительно, ведь Летучая выпускает собственную линию одежды именно этого фирменного цвета, в котором узнала ее вся страна.

Единственное отступление, которое делает телеведущая для себя – это купальники. Чаще всего они классического черного цвета. Елена не боится экспериментов и нередко примеряет купальные наряды с крупным орнаментом. Ранее мы писали, что подобного рода принт подходит только девушкам с идеальной фигурой и весом, поскольку он может визуально прибавить пару-тройку килограммов.