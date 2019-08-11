Елена Летучая появилась на Мальдивах в одном образе с мамой

40-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая отдыхает вместе с мамой Людмилой Александровной на Мальдивах.
Как оказалось, телезвезда очень похожа на нее. Кроме внешности, которая передается генетически, родственницы иногда примеряют одинаковые образы.
Например, для прогулки по острову они надели белые наряды, а волосы прибрали модными массивными ободками.
Кстати, именно в белых одеждах Елена запечатлена на большинстве снимков с Мальдив. Что, в общем-то, не удивительно, ведь Летучая выпускает собственную линию одежды именно этого фирменного цвета, в котором узнала ее вся страна.
Единственное отступление, которое делает телеведущая для себя – это купальники. Чаще всего они классического черного цвета. Елена не боится экспериментов и нередко примеряет купальные наряды с крупным орнаментом. Ранее мы писали, что подобного рода принт подходит только девушкам с идеальной фигурой и весом, поскольку он может визуально прибавить пару-тройку килограммов.