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Елена Летучая появилась на Мальдивах в одном образе с мамой

Бывшая ведущая «Ревизорро» внешне очень похожа на свою родительницу.

Елена Летучая появилась на Мальдивах в одном образе с мамой
Елена Летучая/globallookpress.com

40-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая отдыхает вместе с мамой Людмилой Александровной на Мальдивах.

Как оказалось, телезвезда очень похожа на нее. Кроме внешности, которая передается генетически, родственницы иногда примеряют одинаковые образы.

Мама Елены Летучей. Фото
Мама Елены Летучей/instagram.com/elenapegas/?hl=ru

Например, для прогулки по острову они надели белые наряды, а волосы прибрали модными массивными ободками.

Кстати, именно в белых одеждах Елена запечатлена на большинстве снимков с Мальдив. Что, в общем-то, не удивительно, ведь Летучая выпускает собственную линию одежды именно этого фирменного цвета, в котором узнала ее вся страна.

Елена Летучая в одном образе с мамой. Фото
Елена Летучая в одном образе с мамой/instagram.com/elenapegas/?hl=ru

Единственное отступление, которое делает телеведущая для себя – это купальники. Чаще всего они классического черного цвета. Елена не боится экспериментов и нередко примеряет купальные наряды с крупным орнаментом. Ранее мы писали, что подобного рода принт подходит только девушкам с идеальной фигурой и весом, поскольку он может визуально прибавить пару-тройку килограммов.

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Елена Летучая появилась на Мальдивах в одном образе с мамой
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