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Алиса в стране чудес: Куркова сфотографировалась на фоне гигантского кактуса

Актриса путешествует по Америке.

Алиса в стране чудес: Куркова сфотографировалась на фоне гигантского кактуса
Равшана Куркова в восторге от Лос-Анджелеса. Фото: globallookpress.com

38-летняя Равшана Куркова проводит отпуск в Лос-Анджелесе , где изучает местные достопримечательности и посещает экскурсии. Так, актриса побывала в Голливуде, где ее внимание привлек гигантский кактус. Растение оказалось в два раза выше знаменитости. Фотографию с кактусом Куркова разместила в Instagram.

«В доме может быть кактус, значит и у кактуса может быть свой дом», – подписала снимок актриса.

Для прогулки по Голливуду Равшана выбрала темно-синий комбинезон, который подчеркнул стройную фигуру актрисы.

«Комбинезон идёт очень!»; «Кажется, в таком была девочка из детского космического мультика. Крутой!»; «Вы – Алиса в стране чудес! Алиса маленькая и большая!», – высказались подписчики.

На вопрос подписчиков, не намерена ли актриса попробовать свои силы на актерском поприще в Голливуде, звезда не ответила.

Ранее актриса рассказала, что впервые за много лет изменила цвет волос. Равшана приняла решение сделать волосы на тон светлее. Новая прическа освежила цвет лица и сделала актрису визуально еще моложе.

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звездный образзвездный отдыхРавшана Куркова

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Алиса в стране чудес: Куркова сфотографировалась на фоне гигантского кактуса
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