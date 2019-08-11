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«Сил полно»: Шепелев вернулся из отпуска

Телеведущий отдыхал на пляжах Корсики.

«Сил полно»: Шепелев вернулся из отпуска
Дмитрий Шепелев зарядился энергией на весь год. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

У Дмитрия Шепелева закончился отпуск. 36-летний ведущий Первого канала отдыхал на Корсике. Шепелев поделился впечатлениями от путешествия в Instagram, рассказав, что провел летние каникулы очень насыщенно. Знаменитость поведал, что очень счастлив и впервые за долгое время покидал остров без сожаления.

Шепелев сообщил, что участвовал в мастер-классе с мишленовским шеф-поваром, побывал на холмах Тосканы, пробовал ароматное вино. По словам звезды, это время для него особенно ценно, так как он провел его с семьей.

Дмитрий Шепелев отметил, что у него много идей и амбициозных планов на следующий год, которые собирается воплотить в жизнь.

«Сил полно», – поведал телеведущий фолловерам.

Ранее телеведущий рассказал, что впервые уличил 6-летнего сынишку Платона от Жанны Фриске во лжи. По его словам, сын разбил нос, но не подал виду и не рассказал отцу о происшествии. Позже Шепелев заметил кроссовки, висящие на люстре, он поинтересовался у Платона, что случилось, но мальчик сознался не сразу и сказал родителю, что инцидент останется незамеченным.

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Дмитрий ШепелевЗвездные детизвездный отдых

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«Сил полно»: Шепелев вернулся из отпуска
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