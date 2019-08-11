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Пригожин предположил причину семейного долголетия с Валерией

Продюсер показал, как выглядит певица в разных образах.

Пригожин предположил причину семейного долголетия с Валерией
Валерия/instagram.com/valeriya/

Известный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram фоторяд своей дражайшей супруги Валерии.

«Всегда такая разная. Может, это и есть секрет семейного долголетия?», — написал Пригожин.
Вот таким прямым намеком продюсер показал, на чем строится его семейное счастье с красавицей-женой.

Действительно, на фото Валерия везде разная. Например, в разноцветных кроссовках, рваных голубых джинсах, белой футболке с накинутым на плечо красным пиджаком, она похожа на студентку.

В кроссовках, белых брюках и белой рубашке — на модель, демонстрирующую спортивное направление одежды.

В элегантном голубом платье с красными туфлями — на певицу, идущую на светскую вечеринку.
В светло-коричневом костюме с такого же цвета босоножками — на пилота частного самолета.
А в сером костюме с надетым на голое тело пиджаком — на красавицу, покорившую своего принца.

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ВалерияИосиф Пригожинсемья

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Пригожин предположил причину семейного долголетия с Валерией
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