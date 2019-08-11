Лиза, Гарри и Максим Галкины исполнили песню из фильма «Кин-дза-дза»

Максим Галкин вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри «скопировал» отрывок из песни, прозвучавшей в 80-х годах в фильме «Кин-дза-дза». В картине это произведение исполнили Станислав Любшин, Леван Габриадзе, Юрий Яковлев и Евгений Леонов.

На опубликованном в Сети видео Лиза ударяет ладошкой в крошечный бубен, Гарри дует в детский саксофон, а Максим поет за кадром: «Мама, мама… что делать, как жить?» В промежутках между фразами он еще успевает вставлять разные звуки (как в фильме) от «Ку» до «Ыыы… У-ку, у-ку, у-ку…».

Очевидно, таким вот исполнением данного произведения звездное семейство отреагировало на августовские холода в столице России. По сюжету песни, речь идет о том, что у героини нет теплой одежды, а скоро наступят сильные холода. И с вечным вопросом: «Что делать?» она обращается к маме…