ЗВЕЗДЫ

Лиза, Гарри и Максим Галкины исполнили песню из фильма «Кин-дза-дза»

Супруг Аллы Пугачевой оригинально отреагировал на московские холода.

Лиза, Гарри и Максим Галкины исполнили песню из фильма «Кин-дза-дза»
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри «скопировал» отрывок из песни, прозвучавшей в 80-х годах в фильме «Кин-дза-дза». В картине это произведение исполнили Станислав Любшин, Леван Габриадзе, Юрий Яковлев и Евгений Леонов.

На опубликованном в Сети видео Лиза ударяет ладошкой в крошечный бубен, Гарри дует в детский саксофон, а Максим поет за кадром: «Мама, мама… что делать, как жить?» В промежутках между фразами он еще успевает вставлять разные звуки (как в фильме) от «Ку» до «Ыыы… У-ку, у-ку, у-ку…».

Очевидно, таким вот исполнением данного произведения звездное семейство отреагировало на августовские холода в столице России. По сюжету песни, речь идет о том, что у героини нет теплой одежды, а скоро наступят сильные холода. И с вечным вопросом: «Что делать?» она обращается к маме…

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«Кин-дза-дза»Гарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Лиза, Гарри и Максим Галкины исполнили песню из фильма «Кин-дза-дза»
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