Папарацци сняли Рианну с тележкой продуктов в супермаркете

31-летняя Рианна в последнее время все реже поднимается на сцену. При этом она делает все, чтобы процветал ее бизнес. Девушка выпускает собственную косметику, создает линейку нижнего белья, а не так давно разработала первую коллекцию одежды. Пока поклонники ждут от артистки новых хитов, ее капитал достиг отметки шестисот миллионов долларов. Не удивительно, что недавно певица побывала в родном Барбадосе и повеселилась на карнавале.

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Однако Рианна привыкла много путешествовать, поэтому даже на своей родине задерживаться не стала. 10 августа певцу заметили в супермаркете Eataly в торговом центре в Калифорнии. Папарацци удалось сделать несколько снимков, когда она делала покупки с подругой. Звезду сопровождало два охранника. Стоит отметить, что Рири была облачена в облегающее клетчатое платье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Также она сделала нюдовый макияж и укладку.

Придерживая сумочку от Dior певица шла между рядами с продуктами и катила тележку. Она прихватила вино, базилик и другие продукты. Похоже, что Рианна собралась сама приготовить ужин. Поклонники восхитились девушкой, которая даже для похода в супермаркет выбрала столь стильный наряд. Однако, от королевы R&B не стоило ожидать чего-то другого.

Напомним, что в июле артистка украсила три обложки китайского глянца. На снимках она предстала в ярких образах. Ранее Рианна признавалась, что не считает нужным прятать изъяны во внешности. Похоже, что девушку также не смущает, что за последние месяцы она поправилась. Это нисколько не мешает звезде делать фото в нижнем белье.

А вам нравится повседневный стиль Рианны?