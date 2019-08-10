ЗВЕЗДЫ

«Во всем хороша»: Семенович восхитилась летним образом Навки

Спортсменка прогулялась по улицам Ялты в платье с ярким принтом и шляпе.

«Во всем хороша»: Семенович восхитилась летним образом Навки
Татьяна Навка. фото: eastnews.ru

Татьяна Навка этим летом сначала отправилась на гастроли в Турцию. Она решила подарить туристам и местным жителям возможность насладиться ее шоу «Руслан и Людмила» до конца пляжного сезона. Когда у спортсменки появлялось свободно время, она проводила его с дочкой или устраивала фотосессию. Удалось фигуристке также побывать на вечеринке в честь дня рождения Игоря Крутого, который решил устроить больший праздник именно в Турции.

Однако на одном месте Навка задерживается редко. Уже в августе она приехала в Ялту и привезла с собой ледовое шоу «Золушка». Уже за первые несколько дней пребывания на курорте, спортсменка успела продемонстрировать несколько стильных образов. Сначала она облачилась в элегантный наряд с поясом, пояснив, почему любит желтый цвет. А позже Татьяна отправилась на прогулку по улицам города в еще более эффектном наряде.

На новом фото фигуристка предстала в льняном платье с ярким принтом под хохлому. Образ она дополнила причудливыми сандалями, шляпой с лентой и широкими солнцезащитными очками.

«Великая Коко Шанель, создавая шедевры моды, тем не менее утверждала: „В платье ищите женщину. Если нет женщины, то нет и платья“», — написала Навка.

Наряд девушки вызвал восхищение у Анны Семенович. «Мась, ты во всем хороша», — заявила она. Клава Кова тоже решила одарить спортсменку комплиментами. «Не могу на вас насмотреться… платье не в теме, вы — главное украшение фото! Женщина-трудяга, не ноющая, а плывущая против „удобного“ течения. Хорошую планку задрали безмозглым куклам. Умница, обожаю вас!», — прокомментировала она снимок. А поклонники отметили, что Татьяна обладает утонченным вкусом стиля.

фото: instagram.com/tatiana_navka/

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Анна Семеновичзвездный стильмодные трендыТатьяна Навка

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«Во всем хороша»: Семенович восхитилась летним образом Навки
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