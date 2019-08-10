Без фильтров: Ковальчук сделала селфи в леопардовом мини-бикини

Юлия Ковальчук счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Они вместе воспитывают дочку Амелию. Несмотря на то, что у супругов есть загородный особняк с бассейном, которые они строили долгие годы, этим летом они предпочли уехать за границу. Уже не первый месяц влюбленные проводят на побережье Испании. Время от времени они прерывают отпуск, чтобы выступать на том или ином мероприятии, но потом снова предаются релаксу.

Так, после выступления в Баку на фестивале «Жара» Ковальчук воссоединилась с дочкой. Несколько дней она не делала никаких публикаций, а потом запечатлела себя в блузке с причудливыми рукавами и рваных джинсах на резинке. Этот образ понравился далеко не всем поклонникам звезды, но это певицу не расстроило. Вскоре Юлия решила опубликовать фото без фильтров, на котором она запечатлена на пляже в трендовом леопардовом бикини.

«Фото без особой смысловой нагрузки, но с энергией солнца и отсутствием любых фильтров», — написала артистка.

На снимке девушка продемонстрировала свою природную красоту, хоть и скрыла глаза за солнцезащитными очками. Образ она дополнила шляпой с небольшими полями. На этот раз селфи Ковальчук получило множество положительных отзывов. «Кайф… солнце… голубое небо и красивая девушка!», «Юля, ты прямо светишься вся!», «Юлия, вы красивая, самое главное — натуральная», «Очень классное фото», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее певица призналась, что на отдыхе обычно почти не берет телефон в руки, а также дает себе расслабиться настолько, что в таком виде она не фотографируется. Ко всему прочему, у молодой мамы много сил уходит на дочку, которой лишь в октябре исполнится два года.

А вам нравится стиль Юлии?