ЗВЕЗДЫ

Рудова похвасталась стройными ногами во время пляжной фотосессии

Актриса примерила два мини-платья для съемки.

Рудова похвасталась стройными ногами во время пляжной фотосессии
Наталья Рудова. фото: globallookpress.com

Наталья Рудова этим летом смогла побывать в Лос-Анджелесе. Ей выдалась уникальная возможность поучаствовать в промокампании фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Актриса не просто гуляла по городу, а посетила знаменитые рестораны, где бывали голливудские знаменитости, увидела места съемок и поучаствовала в фотосессии, примерив ретро-образ. Как оказалось, также девушка успела поучаствовать еще в одной фотосъемке.

В соцсети Рудова поделилась рядом снимков, на которых позирует на знаменитом пляже Малибу. Сначала актриса предстала в белом мини-платье на бретельках. Она принимала различные позы, подчеркивая женственные изгибы своего тела и хвастаясь своими стройными ногами.

Потом Наталья сменила наряд на такое же платье, но черного цвета. В нем она выглядела не менее привлекательно. Образ девушка сделала более американским, надев вместо туфель полусапожки. «Я просто люблю… СЕБЯ..», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от пикантных кадров. Многие в очередной раз восхитились фигурой Рудовой. «Наталья, выглядишь шикарно», «У вас очень хороший вкус», «Ну какая фигура», «Какая шикарная блондинка!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что минувшей зимой артистка поправилась, так как не могла справиться с приступами обжорства. После этого она стала регулярно заниматься спортом и придерживаться строгой диеты.

Многие считают, что красоту Наталья унаследовала от своей мамы Валентины Павловны. Недавно актриса трогательно поздравила ее с днем рождения и призналась, что мама самый важный человек в ее жизни.

А вам нравится внешность 36-летней Рудовой?

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звездный стильмодная фотосессияНаталья Рудова

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Рудова похвасталась стройными ногами во время пляжной фотосессии
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