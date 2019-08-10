Влад Соколовский поддержал маму, решившую сделать пластику

Певец признался, что сначала был против этой идеи, но потом передумал.

Влад Соколовский прославился благодаря «Фабрике звезд». В прошлом году он пережил громкий развод с супругой Ритой Дакотой. Девушка узнала о его многочисленных изменах и не смогла простить. Однако со временем певцу удалось наладить с ней дружеские отношения. Теперь они спокойно видятся и вместе воспитывают дочку Мию. В момент, когда казалось, что от артиста отвернулись все, рядом с ним находилась ег семья.

Когда Соколовский жил с Дакотой, то рядом с ними постоянно находились его родители. Во-первых, супруги жили у них дома пока выплачивали ипотеку, а также бабушка с дедушкой с удовольствием присматривали за внучкой, когда влюбленные хотели провести время вдвоем. Отец Влада Андрей Александрович солист вокально-танцевальной группы «ИКС-Миссия», а мама Ирина Всеволодовна — в прошлом артистка цирка.

Поклонники всегда восхищались тем, как выглядит мама Соколовского в 66 лет. Однако недавно певец сообщил, что его родительница решилась на пластику лица. По словам молодого человека, сначала он выступал против этой иди, но потом согласился с родительницей. Артист признался, что ему не нравится, когда люди ложатся под нож хирурга и потом становятся неузнаваемыми. Но Влад рад, что есть современные технологии, которые позволяют сохранить естественную красоту.

«В итоге, мы с отцом поддержали её! Мама говорит забавную фразу: „Можно стареть красиво, а можно очень красиво“», — поделился певец.

Он также рассказал, что его мама открытый человек и в будущем она хочет показать все стадии своего преображения, чтобы избавить других людей от страхов и комплексов. Так как Соколовский любит свою родительницу и переживает за ее здоровье, он обратился к топовому хирургу, который участвовал в проекте Первого канала «На 10 лет моложе». Именно он займется преображением Ирины Всеволодовны.

А вы как считаете, маме певца стоит делать пластику?