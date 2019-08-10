ЗВЕЗДЫ

Волочкова в мини-платье и без макияжа отметилась на отдыхе

Балерина без стеснения демонстрирует природную красоту на греческом курорте.

Волочкова в мини-платье и без макияжа отметилась на отдыхе
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова в начале августа покинула Москву, отправившись в долгожданный отпуск. Первое время она хранила место отдыха в тайне, а потом призналась, что проводит время на вилле у друзей в Греции. К слову, артистка проявила себя, как порядочная гостья. Она моет грязную посуду за собой, но вот в номере порой устраивает беспорядок, не убирая одежду в шкаф. Каждый день артистка демонстрирует свой фирменный шпагат и не устает примерять новые купальники.

Еще несколько месяцев назад Анастасия отключила комментарии к своим постам, так как ей надоело регулярно натыкаться на критику завистников. Теперь она сама при удобном случае хвалит себя.

«Обычно к моей собственной тени меня ревнуют мужчины.. Но сейчас я сама восхитилась длинной своих ног. Представьте их в шпагате», — написала танцовщица, опубликовав фото своей тени.

Чуть ранее она провела вечер с кальяном и бокалом шампанского. Для променада Волочкова облачилась в полосатое мини-платье, подчеркнувшее длину ее ног. На этот раз звезда предпочла отказаться от макияжа, а также волосы она зачесала назад, открыв лицо. «Прекрасный вечер!», — лаконично подписала артистки очередной кадр. Так как она уже успела изрядно загореть, смотрелась Анастасия отдохнувшей и посвежевшей.

Добавим, что н отдыхе она отказалась от косметики, поэтому то и дело демонстрирует свою природную красоту, в то время, как в Москве она обычно ярко красится, чтобы всегда быть неотразимой. Уже скоро Волочкова отметит первую годовщину отношений со своим новым возлюбленным, чье имя она держит в тайне. Балерина боится, что и эти отношения будут разрушены, если она раскроет личность своего избранника, поэтому Анастасия предпочитает даже не публиковать фото, где видно его лицо.

А вам нравится, как выглядит 43-летняя Волочкова?

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Волочкова в мини-платье и без макияжа отметилась на отдыхе
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