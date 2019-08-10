ЗВЕЗДЫ

Без фильтров и макияжа: Дайнеко поделилась «честным» селфи

Певица наслаждается отдыхом в Майами.

Без фильтров и макияжа: Дайнеко поделилась «честным» селфи
Виктория Дайнеко. фото: globallookpress.com

Виктория Дайнеко еще со времен участия в «Фабрике звезд» придерживается образа романтичной девушки. На сцене и для съемок в липах певица предпочитает облачаться в нежные и легкие платья. Также она редко делает яркий макияж, а в обычной жизни и вовсе чаще всего отказывается от косметики. В августе артистка проводит время в Майами. Там она отдыхает на побережье и изредка выбирается на светские мероприятия.

Насладившись закатом Виктория решила поделиться новым фото. В кадре она позирует без косметики, демонстрируя всю свою природную красоту. Девушка даже не стала укладывать волосы, чтобы выглядеть максимально естественно. Примечательно, что у 32-летней артистки нет ни одной морщинки.

«Без фильтра. Без макияжа. Только хорошие флюиды», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от честного селфи звезды. Многие признались, что очень ценят певец, которые в погоне за красотой и молодостью не прибегают к радикальной косметологии. «Боже, ну хоть кто-то не увеличивает губы и не закалывается ботоксом. Прекрасная естественность», «Очень красивая и настоящая», «Красивые глаза и сладкие губы ещё сокрушающий взгляд!», «Вика, ты прекрасна! Береги себя!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Дайнеко также опубликовала снимок, на котором была запечатлена в бикини. Его она тоже не стала обрабатывать. Внимательные поклонники заметили, что у певицы есть целлюлит. Однако стоит отметить, что у артистки подрастает трехлетняя дочь Лидия. С отцом девочки Виктория давно рассталась, поэтому о ребенке заботится сама. Преданные фанаты заступились за звезду, подчеркнув, что не каждая молодая мама находится в такой хорошей форме после родов.

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Без фильтров и макияжа: Дайнеко поделилась «честным» селфи
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