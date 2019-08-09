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«Ничего из дома приносить не надо»: Ярмольник высказался о еде в кинозалах

Артист прокомментировал предложение Минкульта о запрете проноса продуктов и напитков в кинотеатр.

«Ничего из дома приносить не надо»: Ярмольник высказался о еде в кинозалах
Леонид Ярмольник высказался о новом законе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезды кино высказались о законопроекте, запрещающем зрителям приносить в кинозал еду и напитки, купленные не в кинотеатре. Этот документ подготовил Минкульт РФ. В случае принятия закона любителям премьер придется не сладко: тут либо смотри фильм голодным, либо покупай попкорн с наценкой от заведения. А попробуешь пронести с собой бутерброд или орешки — выгонят с киносеанса.

Актер и певец Леонид Ярмольник с готовящимися ограничениями согласен. По его мнению, еду из дома на премьеру нести не стоит, а попкорн большинство людей и так привыкло покупать в самом кинотеатре.

«Что касается еды в кинозалах в целом, то это ради бога. Это явление мы не победим, потому что это привычка рожденная не нами, а американцами. У нас всё очень американизировано, во всяком случае, у молодежи», — прокомментировал артист сайту Teleprogramma.pro.

Пока остается открытым вопрос — как зрителей будут проверят на предмет «контрабанды» еды и напитков. Если на входе в кинозал каждого клиента будут досматривать, как на вокзале, это создаст дополнительные очереди и неудобство для посетителей.

А вы лакомства покупаете в кинотеатре или в соседнем супермаркете?

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Тэги:

кинотеатрыЛеонид ЯрмольникМинкультпопкорн

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«Ничего из дома приносить не надо»: Ярмольник высказался о еде в кинозалах
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