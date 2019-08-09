45-летняя Судзиловская раскрыла секрет своей стройной фигуры

Актриса Олеся Судзиловская сейчас отдыхает в Калифорнии. Она выложила на своей странице в инстаграм фото с тихоокеанского побережья. На снимке она в ярком купальнике демонстрирует идеальную фигуру. «Многое дала художественная гимнастика», — так Олеся прокомментировала фотографию.

Судзиловская – кандидат в мастера спорта. Актриса занималась художественной гимнастикой с четырех. И посвятила этому виду спорта восемь лет, собираясь связать с ним свое будущее. Ее поддерживал отец. Но в судьбу вмешался случай, и Олеся попала в кино. Кстати, на пробах будущая актриса поразила режиссера, легко встав на «мостик» и сев на шпагат.

Фолловеры согласились, что занятия художественной гимнастикой не прошли даром. Однако отметили, что не каждой женщине удается сохранить прекрасную фигуру, бросив спорт. Но у Судзиловской это получилось.