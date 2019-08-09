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Бывший король Малайзии полностью обеспечил русскую жену

Оксана Воеводина живет на даче в Барвихе и растит там сына.

Бывший король Малайзии полностью обеспечил русскую жену
Оксана Воеводина и его королевский супргу казались идеальной парой. ФОТО: INSTAGRAM.COM/RIHANAPETRA

Оксану Воеводину называют современной Золушкой. Родившись в обычной семье в Таганроге, она переехала в столицу, пошла в модели, а затем завоевала титул «Мисс Москва 2015», а после — и сердце малайзийского монарха Мухаммада V Фариса. Девушка и король сыграли шикарную свадьбу, а потом Рихана (такое имя взяла себе Оксана, приняв мусульманскую веру супруга) родила правителю наследника.

Правда, после этого головокружительного взлета началось медленное падение. Вначале король отказался от престола Малайзии, а затем Воеводина вернулась с малышом в Россию. В прессе пошли статьи, что пару ждет развод, и что ребенок рожден от другого мужчины. Но недавно «Комсомольская правда» связалась с адвокатом Риханны и узнала подробности ее нынешнего положения.

Юрист Евгений Тарло передал журналистам, что никакого развода нет, девушка живет на шикарной даче в Барвихе, полностью на обеспечении своего супруга. Растить малыша ей помогают родители и няня. Муж постоянно связывается с ней и на статьи в прессе не реагирует.

«Оксана ему регулярно посылает фото. Муж занят делами в Малайзии. Он связан обязательствами по работе и бизнесу», — комментирует адвокат.

Юрист добавил, что Оксана не готова быть одной из множества жен султана, но ее любовь к супругу сильнее этого.

Как вы думаете, король заберет супругу к себе или все-таки оставит в России?

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бракоразводный процесскороль МалайзииМисс МоскваОксана Воеводина

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Бывший король Малайзии полностью обеспечил русскую жену
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