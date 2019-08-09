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«У тебя же в кровати Анна Семенович!»: певица смутила коллегу в отеле

Артистка поджидала своего друга Митю Фомина в его постели.

«У тебя же в кровати Анна Семенович!»: певица смутила коллегу в отеле
Анна Семенович горазда на выдумки с пикантным подтекстом. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Артисты Анна Семенович и Митя Фомин сняли для поклонников постановочное видео. На ролике, который бывшая солистка «Блестящих» выложила в Instagram, солист группы Hi-Fi заходит в номер отеля в Магнитогорске и проверяет, все ли на месте по райдеру. Колбаса, сыр, персики — все оказывается на столе. Потом певец обращает внимание на кровать — а там сидит соблазнительная Семенович в одном халате и манит его к себе.

«Митечка, у тебя же по райдеру в кровати — Анна Семенович!» — восклицает певица, и Фомин застывает с открытым ртом.

После этой сценки артисты пригласили поклонников на концерт в Магнитогорске. В подписи к видео Анна игриво спросила у своих подписчиков, хотели бы они себе такой райдер.

Добавим, что но на данный момент 39-летняя Семенович не состоит в браке и не имеет детей. Но она мечтает найти достойного мужчину и родить ему дочку.

А вы бы хотели себе «такой» райдер?

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«Блестящие»Hi-FiАнна СеменовичМагнитогорскМитя ФоминотельРайдер звезд

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«У тебя же в кровати Анна Семенович!»: певица смутила коллегу в отеле
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