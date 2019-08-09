ЗВЕЗДЫ

«Хочу быть неузнаваема»: Хилькевич продемонстрировала стильный вечерний образ

Актриса сделала яркий макияж и собрала волосы в пучок, чтобы преобразиться.

«Хочу быть неузнаваема»: Хилькевич продемонстрировала стильный вечерний образ
Анна Хилькевич. фото: globallookpress.com

Анна Хилькевич в прошлом году во второй раз стала мамой. Если с одним ребенком она справлялась без проблем, то с появлением второй дочки свободного времени у актрисы не стало совсем. Девушка даже отказалась от тусовок и встреч с друзьями, чтобы успевать проводить время с трехлетней Арианной и Марией, которой в конце августа исполнится годик. Однако этим летом звезда «Универа» побывала в отпуске только с мужем, без дочек, поэтому смогла набраться сил.

Кажется, что это вдохновило Анну на то, чтобы немного развеяться, по возвращению домой. 8 августа вечером она собралась в ресторан, где состоялась вечеринка по случаю прошедшего дня рождения ее мужа Артура Волкова.  Актриса выбрала стильный образ для торжественного случая. Она собрала волосы высокий пучок, сделала яркий макияж с акцентами на глазах. Подводка, темные тени и хайлайтер преобразили Хилькевич до неузнаваемости. В завершении образа, она облачилась в элегантное платье без бретелек.

«Ой, смыть бы ей это все, а то на себя не похожа. А я не буду смывать. Я хочу быть неузнаваема и обворожительна», — написала артистка.

Анна предугадала, что некоторе поклонники раскритикую ее макияж. «Вот не люблю я такой яркий макияж ни на себе, ни на ком-то ещё», «Возраст прибавила», «Как из мультика „Труп невесты“», «Старит как-то очень», «Не похожа на себя», — стали негодовать подписчики. Однако преданные фанаты вступились за девушку: «На Сару Джессику Паркер тут очень похожа», «Очень красивая с макияжем и без», «Ань, красавица», «Вот это образ».

Напомним, что Хилькевич занимается собственным бизнесом. У нее есть салон маникюра, поэтому актриса всегда выглядит безупречно. Она обновляет маникюр, наращивает ресницы и стрижется каждый месяц. Ухаживать за собой девушка любит. Не удивительно, что в 32 года она выглядит моложе многих своих сверстниц.

А вам нравится внешность Хилькевич?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Хилькевичзвездный стильправильный макияжфото Анна Хилькевич

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Хочу быть неузнаваема»: Хилькевич продемонстрировала стильный вечерний образ
Интересно?
Поделись с друзьями: