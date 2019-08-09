Дайнеко вслед за Рудковской сделала фото в душе

Виктория Дайнеко стала знаменита после участия в «Фабрике звезд». С тех пор она успела выйти замуж, родить ребенка и развестись. Поклонники не могли даже предположить, что на плечи хрупкой и нежно девушки ляжет столько испытаний. Однако певица стойко справилась со всеми проблемами. Она совмещает карьеру и материнство.

А этим летом артистка впервые за долгое время уехала в отпуск. Пока в Москве льют дожди, Виктория нежится на солнце в Майами. Она делится снимками с пляжа, демонстрируя фигуру в бикини.

больше по теме Дайнеко в бикини показала неидеальную фигуру с целлюлитом Певица не побоялась опубликовать необработанное фото.

К слову, певица входит в число знаменитостей, которые не стесняются публиковать снимки без ретуши и фильтров. Поклонники недавно заметили, что у 32-летней артистки есть целлюлит. Это ее нисколько не смутило. Позже Дайнеко устроила новую фотосессию. На этот раз она позировала в душе, установленном на улице.

В кадре девушка стоит под струйками воды в белоснежном купальнике. Виктория стояла спиной к камере, продемонстрировав стройные ноги и женственный изгиб спины. На этот раз поклонники одарили певицу комплиментами. Они отметили, что молодая мама прекрасно выглядит. «Красивая фигура», «Милашка», «Ты прекрасно выглядишь и в макияже и без него», «Какие орехи», «Соблазнительный вид», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее сделала съемку в душе и Яна Рудковская, которая отдыхает с семьей в Италии. Она освежилась прямо на палубе яхты, на которой загорает и позирует в купальниках перед супругом. Не удержалась и сделала фото под струйками воды и Анфиса Чехова. Известная телеведущая обладает пышными формами, чем гордится. Она даже посвятила оду своей пятой точке, так как знает, что именно благодаря подтянутым ягодицам у нее много лайков в соцсетях.

А вам нравится фигура Дайнеко?