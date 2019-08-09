Радиоведущий рассказал о взрывном характере принца Гарри

Принц Гарри подвергся критике со стороны радиоведущего Дэна Вутона. Он заявил, что герцог Сассекский взрывается по любому поводу, после чего «на орехи» достается всему персоналу.

По словам журналиста, внук Елизаветы II больше всех реагирует на то, что о нем пишут в прессе. В этом отношении все остальные члены королевской семьи более толстокожие, особенно Меган Маркл, которая вовсе не утруждает себя тем, чтобы читать то, что о ней пишут в прессе.

«Я точно могу это сказать, так как много рассказываю о королевской семье. Гарри взрывается даже от малейшей критики в свой адрес», — заявил Вутон, добавив, что в отличии от жены, герцог читает все и часто заводится по самому незначительному поводу.

«Сидя в своем особняке, ибо это точно не коттедж, так как сделан за три миллиона долларов на деньги налогоплательщиков, он читает всю прессу и «пенится», проклиная персонал», — говорит ведущий.

«Разумеется, легче обвинять всех в расизме, хотя негатив идет из самой королевской семьи и от персонала, который «сливает» эти истории прессе», — цитирует Вутона Express.