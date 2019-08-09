ЗВЕЗДЫ

В Ростове-на-Дону объяснили, почему не захотели заменить Наргиз на Molly

Концерт Закировой в южной столице отменили из-за конфликта певицы и Максима Фадееева.

В Ростове-на-Дону объяснили, почему не захотели заменить Наргиз на Molly
Наргиз Закирова не смогла выступить в Ростове 10 августа. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

В субботу, 10 августа, в Ростове-на-Дону должен был состояться концерт певицы Наргиз Закировой. Однако шоу было отменено, сейчас организаторы готовятся возвращать несостоявшимся зрителям деньги за билеты.

Несколько дней назад стало известно, что композитор Максим Фадеев разорвал деловые отношения с исполнительницей и запретил ей петь свои песни. Следом в Ростов пришло письмо, подтверждающее, что шоу отменяется. Концертной площадке южной столицы предложили привезти других артистов продюсерского центра Фадеева: группу Serebro, певицу Molly, Исайю и других. Но ростовчане отказались менять звезд и вообще отменили выступление.

Организатор концерта Вадим Магрицкий прокомментировал Tekeprogramma.pro, почему было принято такое решение.

«Это то же самое, что заменить Валерия Меладзе Мотом или Леонида Агутина Клавой Кокой. Сравнения грубые. Но все же. Поступить таким образом — полный бред», — отметил он.

Собеседник издания добавил, что убытки организаторов составили почти два миллиона рублей. Теперь их придется истребовать с продюсерского центра. Максим Фадеев произошедшее пока никак не комментирует, только намекает на причину разрыва с певицей.

А у вас бывало, чтобы концерт любимого исполнителя отменялся?

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В Ростове-на-Дону объяснили, почему не захотели заменить Наргиз на Molly
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