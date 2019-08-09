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Гоген Солнцев требовал вызвать полицию в столичное караоке

Шоумен на светском мероприятии устроил потасовку.

Гоген Солнцев требовал вызвать полицию в столичное караоке
Гоген Солнцев. Фото GLOBALLOOKPRESS

Эпатажный Гоген Солнцев привлек к себе внимание в караоке-клубе. Он был без супруги. На вопросы окружающих о Екатерине Терешкович шоумен отвечать отказался и устроил потасовку.

Поведение Солнцева в этот вечер было агрессивным. Гоген услышал пение Сергея Пенкина и обвинил его в использовании фонограммы. Когда артист проигнорировал выпад Солнцева, тот начал ссориться с известным адвокатом, тоже присутствовавшим в заведении. Конфликт едва не дошел до драки, оппоненты выясняли отношения за пределами клуба. Неожиданно Гоген Солнцев начал требовал вызывать полицию в караоке. Окружающие пытались его успокоить. Им удалось переубедить Гогена не звонить стражам правопорядка. Позже шоумен не стал отрицать, что был нетрезв.

38-летний Гоген не в первый раз привлекает к себе внимание эпатажным поведением. Но его агрессию в караоке связали с неприятностями в отношениях с женой.

Напомним, что у 63-летней Екатерины Терешкович возникли проблемы с алкоголем, и она лечится от зависимости в клинике. В семье Солнцевых происходит  очередной кризис, пишет «СтарХит».

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Гоген СолнцевЕкатерина ТерешковичСергей Пенкин

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Гоген Солнцев требовал вызвать полицию в столичное караоке
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