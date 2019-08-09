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Маркл после родов приняла решение не садиться на диеты

Герцогиня Сассекская хочет побороть сложившиеся стереотипы.

Маркл после родов приняла решение не садиться на диеты
Меган Маркл не спешит худеть после родов. Фото: Gloabal Look Press

Меган Маркл не собирается изнурять себя диетами после родов. Герцогиня Сассекская разумно рассудила, что со временем вес нормализуется.

Она решила все делать постепенно, а не вгонять организм в стресс, как это делают другие «безумные мамаши», стараясь поскорее обрести «модельные» формы.

Жена принца Гарри своим примером хочет показать другим женщинам, что привлекательной можно быть и «в теле». По словам инсайдера, Маркл полагает, что может послужить для них примером.

Меган прекрасно знает, что распрощаться с лишними килограммами после родов непросто. При этом это вовсе не означает, что герцогиня сидит сложа руки. Вовсе нет. Она просто придерживается поэтапной системы.

Герцогиня питается в основном овощами и фруктами, но порой балует себя и чем-то более существенным. Кроме этого Меган занимается йогой и пилатесом.

К этому полезному занятию она приобщила своего благоверного. Гарри уже делает успехи и знает парочку асан, пишет US Weekly.

Ранее стало известно, что Меган ходит заниматься в спорт-бутик. Стоимость одного занятия составляет 20 фунтов стерлингов.

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Маркл после родов приняла решение не садиться на диеты
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