«Вес бывает ниже 55 кг»: Валерия раскрыла секрет стройности

Певица рассказала о том, как ей удается поддерживать фигуру в тонусе, несмотря на плотный гастрольный график.

Еще Ирина Пегова сетовала на то, что из-за плотного съемочного и репетиционного графика, артисты едва могут найти время на то, чтобы выпить хотя бы стакан воды, не говоря уже о правильном питании. Музыкантам и певцам на гастролях также приходится выступать на сцене перед публикой, не имея возможности прерваться на легкий перекус. Разумеется, в том случае, если речь идет о сольном концерте.

При этом Валерии все-таки удается придерживаться правильного питания. В недавнем интервью супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина раскрыла секрет стройной фигуры. Во-первых, артистка тщательно следит за потребляемой едой. Исполнительница давно отказалась от калорийной пищи и других вредных продуктов, в том числе и полуфабрикатов.

Во-вторых, будучи мамой троих уже взрослых детей, певица занимается фитнесом на ежедневной основе уже много лет. При этом, возлюбленная Пригожина далека от профессионального спорта.

«Иногда вес даже бывает ниже 55 кг, когда это очень нужно», — приводит «Антенна-телесемь» слова Валерии.

По словам Валерии, ее стройность — это вовсе не дар природы. Для того, чтобы хорошо выглядеть ей приходится прикладывать массу усилий. Певица ограничила свое дневное меню, исключив из рациона жареное, копченое, сладкое, мучное. А раз в неделю супруга Пригожина устраивает разгрузочные кефирные дни. Певица отдает предпочтение дробному питанию, ест пять-шесть раз в день, но маленькими порциями.