Принц Гарри купил фоторамку за тысячу долларов

Хотя с момента дня рождения Меган Маркл прошла почти неделя, СМИ продолжают сообщать подробности об этом событии.

Разумеется, охочая до сенсаций публика с нетерпением ждет очередного выхода герцогини Сассекской в свет — фанаты уверены, что принц Гарри подарил ей очередное ювелирное изделие.

Ну, а пока суть да дело, инсайдер все-таки проболтался и поведал об «особенном» подарке, который получила Меган от мужа. По его словам, принц подошел к выбору презента «с чувством, толком, расстановкой», так как решил преподнести сюрприз и от лица сына.

В результате он подарил фото Арчи, выполненное в любимой черно-белой эстетике Маркл, вставив его в тяжелую рамку из серебра от Aspreys.

Помимо самого снимка, который для именинницы бесценен, само обрамление не из дешевых. Согласно информации Mirror, стоимость такого предмета интерьера ранжируется от 212 долларов (13800 рублей) до 1100 долларов (73160 рублей).