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Стильная девочка: Лиза Галкина отметилась в августе дубленкой

5-летняя наследница Аллы Пугачевой уже отличается хорошим вкусом при выборе одежды.

Стильная девочка: Лиза Галкина отметилась в августе дубленкой
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой оделась по-зимнему, в соответствии с погодой в Москве. По календарю еще почти разгар лета, а по факту — температура все больше и больше стремится к поздней осени.

В Сети появилось фото Лизы в дубленке. Пятилетняя девочка выглядит модно и красиво, во вкусе ей не откажешь. Конечно, наряды малышке подбирают звездные родители, но ведь хорошо известно, если девочка (возраст тут неважен) не захочет носить, то ее и не заставишь.

К бежевой дубленке отороченной мехом Лиза подобрала голубую шапочку с бантиком, голубые джинсы с рисунком и белые ботиночки на небольшой платформе.

Юная красавица в таком наряде выглядит стильно и красиво. Цветовая гамма — розово-бежевый, голубой и белый — смотрится ненавязчиво, но очень стильно. Причем, светлые длинные волосы малышки удачно гармонируют с цветом дубленки.

Одежда настолько со вкусом подобрана, что в ней можно и по улице ходить, и на подиуме моду демонстрировать. Кстати, у Лизы есть хороший опыт в модельном бизнесе, она уже не раз принимала участие в показах у Валентина Юдашкина.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкинмода и стиль

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Стильная девочка: Лиза Галкина отметилась в августе дубленкой
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