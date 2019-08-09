Показавшая язык Шарлотта пошла по стопам принца Гарри

Кейт Миддлтон не очень обрадовалась поведению дочери, хотя и старалась держать «хорошую мину при плохой игре».

Дочь Кейт Миддлтон Шарлотта, несмотря на то, что носит громкий титул «принцесса», еще раз доказала всем, что она обычная девочка и шалости ей не чужды.

После окончания регаты на острове Уайт, малышка попала в объективы камер, когда скорчила забавную рожицу и через окно показала толпе язык.

Кейт Миддлтон, смеясь, увела непоседу, но было видно, что герцогиня не в восторге от такого поведения дочери. Впрочем, в качестве утешения можно сказать, что четырехлетняя Шарлотта не первая из королевских отпрысков, кто корчит гримасы и показывает язык.

До этого рекордсменом в этом «нелегком» деле был принц Гарри. Он ненавидел, когда его снимали фотографы и в отместку показывал им язык. Скорее всего, Шарлотта просто устала от повышенного внимания к своей особе, вот у нее и «сработали» гены дядюшки.

Поэтому ее маме не стоит сильно огорчаться — как и в случае с Гарри, который теперь научился манипулировать СМИ, и ее дочь сможет освоить это искусство, когда подрастет.