Семейная идиллия: Дарина Эрвин поделилась пляжным фото с Цекало

Дарина Эрвин стала женой Александра Цекало вскоре после того, как актер развелся с третьей женой Викторией Галушка в начале этого года. Свадьбу влюбленные сыграли в США, где теперь и живут.

Избранница шоумена является моделью, актрисой и художницей. Она пишет картины, в основном, изображая на холсте обнаженных женщин и мужчин. Супруг поддерживает ее во всем и даже повесил несколько откровенных работ на самом видном месте в доме.

Не так давно влюбленные приезжали в Россию, но пробыли в Москве недолго. Ходили слухи, что Цекало и Эрвин побывали в Центре планирования семьи «Лапино». СМИ сообщили, что якобы избранница артиста уже ждет ребенка. Однако девушка опровергла эту информацию очень оригинальным способом: она опубликовала снимок УЗИ, где изображен гамбургер. А вернувшись домой, влюбленные решили показать, как они счастливы вместе.

В соцсети Дарина поделилась снимком, на котором позирует бикини пудрового цвета вместе с Цекало. Девушка решила сделать селфи на знаменитом пляже Малибу. Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что 58-летний даже стал выглядеть моложе. К слову, ради супруги он даже похудел на 10 кг.

Напомним, что этот брак стал для Александра четвертым. Причины расставания с Галушка он предпочел не озвучивать. У его новой возлюбленной детей нет, а вот у шоумена подрастают наследники от третьей экс-жены 10-летняя дочь Александра и шестилетний сын Михаил, а также дочь Лолиты Милявской Ева записана на мужчину, хоть он и не биологический отец девочки. Не исключено, что и 28-летняя Дарина тоже решится родить малыша от Цекало.

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