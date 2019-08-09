Волочкова на греческой вилле побаловала себя баклажанной икрой

43-летняя Анастасия Волочкова призналась: на каникулах в Греции она не может заставить себя проснуться к завтраку. По словам балерины, ей впервые за весь отпуск удалось попасть на утреннюю трапезу. Ради этого экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова проснулась в семь утра.

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Анастасия поселилась на греческой вилле близких друзей, которые любезно предоставили балерине комнату. Бдительные хозяева заранее подготовились к приезду именитой гостьи, заполнив холодильник овощами и салатами. Волочкова отказывает себе в калорийной пище и уже давно исключила из рациона соль. Все блюда она приправляет острыми красными перцами. На отдыхе балерина решила расширить свое утреннее меню.

«Первый раз пошла на завтрак!! Нашла там любимые салатные листья, два отварных яйца и побаловала себя баклажанной икрой. Так вкусно», — отметила Волочкова.

Ранее балерина признавалась, что всегда удивлялась кулинарным способностям бывшего возлюбленного Игоря Вдовина. Отец Ариадны баловал знаменитость рыбой на гриле, угощая Анастасию своим фирменным блюдом. На протяжении нескольких лет они живут врознь. Однако, когда Игорь приезжает в гости к Волочковой, то непременно радует ее любимыми деликатесами.