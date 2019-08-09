Белых выбросил на помойку бриллиантовую брошь матери-актрисы за «Кинотавр»

Актер Даниил Белых стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал забавную историю из своей жизни. Дело в том, что его мать — заслуженная артистка Наталья Коляканова. Много лет назад она получила на «Кинотавре» бриллиантовую брошь, стоимость которой составляла 60 тысяч долларов. Женщине эта награда была очень дорога.

«У меня как раз начинался роман с Анной Слюсаревой. Мы пришли ко мне домой, зажгли свечи и долго смотрели друг на друга», — рассказал актер.

больше по теме Даниил Белых признался, что долго не давал развода первой жене Актер был женат на Анне Слюсаревой.

Между тем мама актёра также была в студии. Она рассказала, какой сюрприз поджидал ее на следующий день. «Наутро я обнаружила прожжённую французскую скатерть. Потом они мне это все восполнили, тем, что отремонтировали всю квартиру. Выбросили много ненужных вещей, в том числе и мою бриллиантовую брошь. Она для меня очень много значила», — заметила расстроенная актриса.

Ее сын добавил: «Да, мы выбросили бриллиантовую брошь стоимостью 60 тысяч долларов. Долго потом искали ее на помойке, но не нашли», — сказал Даниил Белых.