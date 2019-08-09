ЗВЕЗДЫ

Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн успел продать недвижимость до скандала

Голливудский продюсер нашел покупателей на шесть своих домов.

Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн успел продать недвижимость до скандала
Харви Вайнштейн. Фото GLOBALLOOKPRESS

Харви Вайнштейн активно избавлялся от собственности за полгода до того, как средства массовой информации рассказали всем о его проблемах с законом. Продюсер начал распродавать недвижимость с весны 2017 года. К апрелю следующего года он успел выгодно избавиться от шести домов. За них Вайнштейн получил примерно  55,9 миллиона долларов.

Уже в этом году продюсер продал офис, который он приобретал вместе с братом. Сейчас в предложениях на рынке недвижимости есть еще один особняк Вайнштейна. Между тем покупатели почувствовали себя обманутыми. Одна из них купила коттедж у продюсера за несколько дней до скандала. Лесли Коэн до сих пор не понимает, почему риелторы не рассказали ей, что у продавца есть проблемы с законом.

На домогательства и изнасилования Вайнштейна пожаловались более семидесяти женщин. Среди них такие звезды, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Дело продюсера начнут рассматривать в суде этой осенью.

Представитель Харви Вайнштейна объяснил распродажу недвижимости тем, что продюсер хотел упростить процедуру раздела имущества при разводе, пишет The Wall Street Journal.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анджелина ДжолиГвинет ПэлтроунедвижимостьСальма ХайекХарви Вайнштейн

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн успел продать недвижимость до скандала
Интересно?
Поделись с друзьями: