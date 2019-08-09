Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн успел продать недвижимость до скандала

Харви Вайнштейн активно избавлялся от собственности за полгода до того, как средства массовой информации рассказали всем о его проблемах с законом. Продюсер начал распродавать недвижимость с весны 2017 года. К апрелю следующего года он успел выгодно избавиться от шести домов. За них Вайнштейн получил примерно 55,9 миллиона долларов.

Уже в этом году продюсер продал офис, который он приобретал вместе с братом. Сейчас в предложениях на рынке недвижимости есть еще один особняк Вайнштейна. Между тем покупатели почувствовали себя обманутыми. Одна из них купила коттедж у продюсера за несколько дней до скандала. Лесли Коэн до сих пор не понимает, почему риелторы не рассказали ей, что у продавца есть проблемы с законом.

На домогательства и изнасилования Вайнштейна пожаловались более семидесяти женщин. Среди них такие звезды, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Дело продюсера начнут рассматривать в суде этой осенью.

больше по теме Харви Вайнштейн пытается откупиться от жертв за 30 миллионов долларов Судебное заседание по делам о сексуальных домогательствах известного продюсера постоянно откладывается.

Представитель Харви Вайнштейна объяснил распродажу недвижимости тем, что продюсер хотел упростить процедуру раздела имущества при разводе, пишет The Wall Street Journal.