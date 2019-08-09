Леди Гагу обвинили в плагиате, пригрозив многомиллионным иском

Леди Гага в прошлом году снялась в дебютной режиссерской работе Брэдли Купера «Звезда родилась». Певица смогла проявить свой актерский талант, а также записать песню «Shallow», которая в итоге принесла ей заветный «Оскар». Девушка то и дело красовалась на ковровых дорожках, а ее имя то и дело украшало заголовки в прессе. Однако теперь из-за лирической композиции артистке предстоит предстать в суде.

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В августе стало известно, что малоизвестный музыкант по имени Стив Ронсен готовится подать иск в суд. Он обвинил Леди Гагу в плагиате, заверив, что трек «Shallow» ну слишком сильно похож на его песню «Almost», которая была выпущена в 2012 году. Теперь Стив намерен требовать, чтобы певица выплатила ему «миллионы и миллионы долларов».

Адвокаты знаменитости уже прокомментировали выпад со стороны музыканта. Они считают, что ему не стоит рассчитывать на победу в суде.

«Мистер Ронсен пытается нажиться на успешном артисте. Это низко и неправильно. Я поддерживаю намерение Леди Гаги постоять за себя от лица всех знаменитых артистов, которые столкнулись с подобными обвинениями. Если дело продолжится в суде, Леди Гага будет бороться и выиграет», — высказался юрист Марк Шириан, пишет издание Page Six.

Добавим, что Леди Гага, которую на самом деле зовут Стефания Джерманотта, написала трек Shallow с Марком Ронсоном, Энтони Россомандо и Эндрю Уайеттом. Эта композиция сразу стала хитом и полюбилась слушателям. Она стала не только лучшим саундреком в 2018 году, но и удостоилась таких наград, как «Грэмми» и «Золотой глобус».

А как вы считаете, обвинения обоснованы?