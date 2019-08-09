ЗВЕЗДЫ

Леди Гагу обвинили в плагиате, пригрозив многомиллионным иском

Решил судиться с известной певицей музыкант по имени Стив Ронсен.

Леди Гагу обвинили в плагиате, пригрозив многомиллионным иском
Леди Гага. фото: globallookpress.com

Леди Гага в прошлом году снялась в дебютной режиссерской работе Брэдли Купера «Звезда родилась». Певица смогла проявить свой актерский талант, а также записать песню «Shallow», которая в итоге принесла ей заветный «Оскар». Девушка то и дело красовалась на ковровых дорожках, а ее имя то и дело украшало заголовки в прессе. Однако теперь из-за лирической композиции артистке предстоит предстать в суде.

В августе стало известно, что малоизвестный музыкант по имени Стив Ронсен готовится подать иск в суд. Он обвинил Леди Гагу в плагиате, заверив, что трек «Shallow» ну слишком сильно похож на его песню «Almost», которая была выпущена в 2012 году. Теперь Стив намерен требовать, чтобы певица выплатила ему «миллионы и миллионы долларов».

Адвокаты знаменитости уже прокомментировали выпад со стороны музыканта. Они считают, что ему не стоит рассчитывать на победу в суде.

«Мистер Ронсен пытается нажиться на успешном артисте. Это низко и неправильно. Я поддерживаю намерение Леди Гаги постоять за себя от лица всех знаменитых артистов, которые столкнулись с подобными обвинениями. Если дело продолжится в суде, Леди Гага будет бороться и выиграет», — высказался юрист Марк Шириан, пишет издание Page Six.

Добавим, что Леди Гага, которую на самом деле зовут Стефания Джерманотта, написала трек Shallow с Марком Ронсоном, Энтони Россомандо и Эндрю Уайеттом. Эта композиция сразу стала хитом и полюбилась слушателям. Она стала не только лучшим саундреком в 2018 году, но и удостоилась таких наград, как «Грэмми» и «Золотой глобус».

А как вы считаете, обвинения обоснованы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Леди ГагаЛеди Гага последние новостифильм "Звезда родилась"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леди Гагу обвинили в плагиате, пригрозив многомиллионным иском
Интересно?
Поделись с друзьями: