Новый клип Эда Ширана за несколько часов посмотрели миллион человек

Новый клип британского поп-музыканта Эда Ширана, опубликованный на YouTube 9 августа, тут же начал собирать огромное количество просмотров. За первые 10 часов его посмотрели более миллиона человек по всему миру. Композиция называется «Nothing On You», в записи песни и видео, кроме Эда, участвовали аргентинский рэпер Paulo Londra и его британский коллега Dave.

Напомним, в свои 28 лет Эд Ширан уже имеет общемировую славу. У него уже есть две премии «Грэмми», а его сингл «Shape of You» в январе 2017 года занял первое место по продажам в США и Великобритании. Эксперты говорят, что огромные доходы музыканта могут сделать его членом «клуба миллиардеров» еще до 30 лет.

Добавим, полтора года назад исполнитель обручился с бывшей хоккеисткой Черри Сиборн, а летом текущего года посетил с концертом Москву, выступив в футболке сборной России.

Как вам новый клип? Уже добавили в свой плейлист?