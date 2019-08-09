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Новый клип Эда Ширана за несколько часов посмотрели миллион человек

Видео на песню «Nothing On You» практически сразу стало хитом Интернета.

Новый клип Эда Ширана за несколько часов посмотрели миллион человек
Эд Ширан снва бьет рекорды популярности. Фото: Famous/ZUMAPRESS.com

Новый клип британского поп-музыканта Эда Ширана, опубликованный на YouTube 9 августа, тут же начал собирать огромное количество просмотров. За первые 10 часов его посмотрели более миллиона человек по всему миру. Композиция называется «Nothing On You», в записи песни и видео, кроме Эда, участвовали аргентинский рэпер Paulo Londra и его британский коллега Dave.

Напомним, в свои 28 лет Эд Ширан уже имеет общемировую славу. У него уже есть две премии «Грэмми», а его сингл «Shape of You» в январе 2017 года занял первое место по продажам в США и Великобритании. Эксперты говорят, что огромные доходы музыканта могут сделать его членом «клуба миллиардеров» еще до 30 лет.

Добавим, полтора года назад исполнитель обручился с бывшей хоккеисткой Черри Сиборн, а летом текущего года посетил с концертом Москву, выступив в футболке сборной России.

Как вам новый клип? Уже добавили в свой плейлист?

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YouTubeновый клиппоп-музыкаЭд Ширан

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Новый клип Эда Ширана за несколько часов посмотрели миллион человек
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