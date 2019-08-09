Феномен бороды: в Сети Урганта сравнили с Усамой бен Ладеном

Из-за окладистой бороды телеведущего Ивана Урганта уже начинают дразнить в Интернете. 9 августа актер Сергей Светлаков опубликовал в Instagram свежее фото со своим коллегой-шоуменом, и в комментариях подписчики юмориста уделили много внимания внешнему виду Урганта.

«У Ваньки скоро лицо скроется за бородой, как солнце за горизонтом», — написал один пользователь.

«Если бы Ургант сел со мною рядом в самолете, я бы срулил по-быстрому! Очень страшно», — добавил другой.

«Бен Ладен живой?» — пошутил третий.

Напомним, Урганта на его недавних фотографиях уже сравнивали с Миклухо-Маклаем и Фиделем Кастро. Поклонники активно гадают, до какой длины 41-летний ведущий позволит себе отпускать бороду. Отметим, что шоумен уже активно использует ее для создания новых сценических образов.

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А вам нравится длинная борода Ивана Урганта?