Феномен бороды: в Сети Урганта сравнили с Усамой бен Ладеном

Из-за окладистой бороды телеведущего Ивана Урганта уже начинают дразнить в Интернете. 9 августа актер Сергей Светлаков опубликовал в Instagram свежее фото со своим коллегой-шоуменом, и в комментариях подписчики юмориста уделили много внимания внешнему виду Урганта.
«У Ваньки скоро лицо скроется за бородой, как солнце за горизонтом», — написал один пользователь.
«Если бы Ургант сел со мною рядом в самолете, я бы срулил по-быстрому! Очень страшно», — добавил другой.
«Бен Ладен живой?» — пошутил третий.
Напомним, Урганта на его недавних фотографиях уже сравнивали с Миклухо-Маклаем и Фиделем Кастро. Поклонники активно гадают, до какой длины 41-летний ведущий позволит себе отпускать бороду. Отметим, что шоумен уже активно использует ее для создания новых сценических образов.
А вам нравится длинная борода Ивана Урганта?