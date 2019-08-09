Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку

Рики Мартин начал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. Известность и славу пуэрто-риканскому певцу принес трек Livin’ la Vida Loca, теперь он обладает множеством престижных наград, включая Grammy. О своей нетрадиционной ориентации артист заявил еще в 2010 году. Вскоре он начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом, с которым сочетался браком в 2018 году.

В начале этого года Рики и его супруг вновь стали родителями. На свет появилась девочка Люсия Мартин-Йосеф. Радостной новостью певец тогда поделился в соцсети. К слову, на тот момент у Мартина уже было двое детей: вместе с Йосефом он воспитывал сыновей-близнецов: Маттео и Валентина, которых в 2008 году родила суррогатная мать. Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.

В кадре девочка сидит на коленках у отца в полосатых шортиках и цветной майке. «Свет моих глаз», — написал певец.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они отметили, что у Рики подрастает очень красивая дочка. «Какая любовь! Это принцесса», «Какая красивая кукла!», «Она потрясающая», «Дочка просто прелесть, красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что за это время певец зарекомендовал себя как хороший отец. Каждую свободную минуту он проводит с наследниками. Также Мартин делился трогательными видео, на которых поет для дочки. Все это время он лишь дразнил поклонников снимками, на которых не видно было лица девочки, а теперь у них появилась возможность разглядеть ее.