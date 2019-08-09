Климова появилась на съемочной площадке в военной форме

41-летняя Екатерина Климова не стала впадать в хандру после развода с Гелой Месхи. Знаменитость с головой погрузилась в работу. На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежие кадры со съемочной площадке четвертого сезона ленты «По законам военного времени», представ перед объективом фотокамеры в форме. Знаменитость примерила гимнастерку с кожаными сапогами и синей юбкой до колен. В качестве реквизита были использованы ордена и награды.

«И снова здравствуйте! «По законам военного времени» 4», — лаконично подписала фото актриса.

Еще в июле Екатерина устроила себе небольшие каникулы. Вместе с 17-летней дочкой Елизаветой она побывала в Санкт-Петербурге. Климова посетила свадебное торжество близких друзей, повидавшись с бывшим мужем ювелиром Ильей Хорошиловым и его нынешней возлюбленной Еленой Бирюковой. Свой уикенд в Питере актриса провела без младших детей. У Екатерины подрастают сыновья от Игоря Петренко: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. В браке с Гелой Месхи на свет появилась дочка Белла, ей три годика.

По словам актрисы, чаще всего она путешествует именно с детьми. Правда, младшую дочку Климова оставляет дома на попечение нянечек. Белла с нетерпением ждет того момента, когда мама возьмет ее с собой в отпуск.