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Зеленскому нашли замену в студии «Квартал 95»

Новый комик будет пародировать главу Украины на концертах «Вечернего Квартала».

Зеленскому нашли замену в студии «Квартал 95»
Владимир Зеленский/instagram.com/zelenskiy_official/

Стало известно, что юмористическая студия «Квартал 95» выбрала комика, который будет пародировать президента Украины Владимира Зеленского. Премьера нового проекта «Где демократия?» состоится 13 августа, ведущим выступит Валерий Жидков.

Интересно, что руководство «Квартала 95», основанного Владимиром Зеленским, клятвенно обещает быть непредвзятым в отношении главного босса страны. Пародийные выпуски будут отражать происходящие события в Украине.
Кто конкретно станет двойником Зеленского на сцене, держится пока в секрете. Но уверяют, что этот актер будет так показывать Зеленского, что его не смогут отличить от настоящего даже охранники нынешнего президента.

Местные журналисты почти уверены, что этим человеком станет экс-участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий. Сам артист уже намекал на это, выложив у себя в Instagram видео, где пародирует Зеленского.

Правда, большинство подписчиков Юрия дали не слишком высокую оценку его творческим попыткам.

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Владимир Зеленскийкомикпрезидент Украины

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Зеленскому нашли замену в студии «Квартал 95»
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