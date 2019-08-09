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Беременная Решетова присоединилась в отпуске к Тимати и его маме

Модель не побоялась отправиться в путешествие на последних сроках беременности.

Беременная Решетова присоединилась в отпуске к Тимати и его маме
Анатсасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимати в прошлом году не раз намекнул, что мечтает еще об одном наследнике. От бывшей возлюбленной Алены Шишковой у него подрастает дочь Алиса. Последние годы популярный исполнитель встречается с Анастасией Решетовой. Они живут вместе, но вот оформлять свои отношения не спешат. В начале лета девушка подтвердила, что ждет ребенка. Рожать она предпочла в России, хотя ходили слухи, что избранница рэпера выбрала клинику в США.

Этим летом Решетова завела домашних питомцев, так как стала больше времени проводить дома. Теперь она «тренируется» быть мамой на трех породистых котах. Правда, девушке наскучило находиться в четырех стенах и в августе она все же отправилась к океану, где Тимати отдыхает со своей мамой Симоной Юнусовой и дочкой Алисой. В соцсети Анастасия первым делом поделилась нежным снимком со своим возлюбленным.

В кадре она лежит на сломанном дереве в бикини и бежевом топе, облокотившись на колени рэпера, который взял ее за руку. Сам артист продемонстрировал свои татуировки, а также серферскую доску. «Ну все! Последний отдых в этом году и прощай покой», — написала Решетова. Однако поклонники не поверили ее словам. Они уверены, что ребенок не станет обузой для девушки. Более того, пользователи Сети предположили, что модель наймет несколько нянечек, поэтому свободного времени у нее будет даже больше, чем обычно.

Также поклонники напомнили, что у внуков Тимати есть бабушка, которая всегда за ними присмотрит. Именно этим сейчас и занимается Симона.

А вы считаете Тимати хорошим папой?

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьТимати последние новости

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Беременная Решетова присоединилась в отпуске к Тимати и его маме
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