ЗВЕЗДЫ

Светлана Лобода опубликовала фото 62-летней мамы в купальнике

Наталья Васильевна, как и ее 36-летняя дочка, старается следить за фигурой.

Светлана Лобода опубликовала фото 62-летней мамы в купальнике
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

62-летняя мама Светланы Лободы старается не отставать от своей дочери. Наталья Васильевна тщательно следит за рационом и питанием всей семьи, настаивая на том, чтобы в меню присутствовали только полезные продукты. На личной страничке в Instagram украинская исполнительница опубликовала свежее фото, показав, как ее мама выглядит в купальнике.

Мама Светланы Лободы примерила купальник (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)

Судя по фото, у Натальи Васильевной есть небольшой животик, однако, несмотря на это, бабушка уже двух внучек — Евангелины и Тильды — не боится демонстрировать пляжные наряды. Мама певицы примерила черный раздельный купальник с бахромой на лифе. Свежим снимком Лобода поделилась в Stories.

Наталья не скрывает: она гордится дочерью, которая не только сумела построить карьеру и занять свое место среди других популярных исполнителей, но и подарила ей двух внучек. Так, восьмилетняя Евангелина растет подвижной и очень энергичной девочкой. По словам малышки, она главный фанат своей мамы. Ева с особым трепетом относится и к младшей сестренке. В мае Тильде исполнился год.

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Звездные детиСветлана Лобода

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Светлана Лобода опубликовала фото 62-летней мамы в купальнике
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