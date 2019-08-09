«Королевский блонд»: Кейт Миддлтон обновила цвет волос

Стилист Карли Прайс из салона Muse of London рассказала о новом имидже герцогини Кембриджской.

Кейт Миддлтон приняла участие в парусной регате, которая состоялась 8 августа на острове Уайт.

Несмотря на ветреную погоду и тучи, герцогиня Кембриджская вся светилась.

Кроме улыбки, сияния супруге принца Уильма добавлял и цвет волос: Кейт сменила имидж к летнему сезону.

Стилист из салона красоты Muse of London Карли Прайс оценила новый образ герцогини. «Я совершенно точно уверена, что Кейт «обновила» свой цвет волос к лету 2019 года, осветлив пряди», — рассказала парикмахер.

«Судя по всему, тут была использована так называемая техника свободного окрашивания, когда стилист прокрашивает пряди вокруг головы, особо выделяя те, что обрамляют лицо. Это позволяет подчеркнуть цвет лица, заставляя кожу сиять», — пояснила Прайс.

«Этот способ окрашивания делает волосы более живыми, придавая им роскошный блеск, как будто их поцеловало само солнце», — цитирует эксперта The Sun.

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Ранее поклонники обратили внимание, что Кейт Миддлтон на регате позволила себе вольность — герцогиня впервые за восемь лет брака появилась на публике в шортах.