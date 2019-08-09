ЗВЕЗДЫ

«Королевский блонд»: Кейт Миддлтон обновила цвет волос

Стилист Карли Прайс из салона Muse of London рассказала о новом имидже герцогини Кембриджской.

«Королевский блонд»: Кейт Миддлтон обновила цвет волос
Кейт Миддлтон обновила образ к лету. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон приняла участие в парусной регате, которая состоялась 8 августа на острове Уайт.

Несмотря на ветреную погоду и тучи, герцогиня Кембриджская вся светилась.

Кроме улыбки, сияния супруге принца Уильма добавлял и цвет волос: Кейт сменила имидж к летнему сезону.

Стилист из салона красоты Muse of London Карли Прайс оценила новый образ герцогини. «Я совершенно точно уверена, что Кейт «обновила» свой цвет волос к лету 2019 года, осветлив пряди», — рассказала парикмахер.

«Судя по всему, тут была использована так называемая техника свободного окрашивания, когда стилист прокрашивает пряди вокруг головы, особо выделяя те, что обрамляют лицо. Это позволяет подчеркнуть цвет лица, заставляя кожу сиять», — пояснила Прайс.

«Этот способ окрашивания делает волосы более живыми, придавая им роскошный блеск, как будто их поцеловало само солнце», — цитирует эксперта The Sun.

Ранее поклонники обратили внимание, что Кейт Миддлтон на регате позволила себе вольность — герцогиня впервые за восемь лет брака появилась на публике в шортах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостимодамода и стильновый цвет волосокрашивание волос

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Королевский блонд»: Кейт Миддлтон обновила цвет волос
Интересно?
Поделись с друзьями: