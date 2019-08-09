Навка объяснила, почему любит желтый цвет в одежде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию находится в Турции, где не только отдыхает, но и работает.

Одна из главных отечественных модниц, фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников очередным летним образом. Для вечернего выхода олимпийская чемпионка выбрала желтое платье ниже колен с V-образным вырезом. К нему Татьяна подобрала узкий тонкий ремень, черную открытую обувь и клатч в тон.

В подписи к фото в Instagram звезда объяснила, почему выбрала именно этот солнечный цвет: «Недавно узнала, что, несмотря на множество расшифровок и суеверий, оказывается, в психологии желтый цвет символизирует силу интеллекта! Психология этого цвета определяется очень простой мыслью: «Нужно быть самим собой!».

По мысли Навки, человек, предпочитающий желтую одежду, непроизвольно ощущает себя в гармонии с окружающим миром.

больше по теме Татьяна Навка устроила фотосессию на руинах античного Эфеса Знаменитая спортсменка в Турции представляет свое ледовое шоу «Руслан и Людмила».

Напомним, в Турции Навка находится с конца июня и пробудет в этой стране до конца сентября. Сюда она привезла ледовое шоу «Руслан и Людмила».