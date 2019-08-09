ЗВЕЗДЫ

Савельева показала фото с мужем трехлетней давности

Экс-солистка группы «Фабрика» ностальгирует по прошлому, разбирая семейные кадры.

Савельева показала фото с мужем трехлетней давности
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева нашла время для того, чтобы разобрать семейный архив для альбома. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала совместное фото с мужем, которое было сделано еще три года назад. В комментариях к снимку экс-солистка группы «Фабрика» посетовала на ностальгическое настроение.

«Памятные фото всегда хочется пересматривать по несколько раз и погружаться в ту самую атмосферу», — добавила Саша.

Примечательно, что на фото певица запечатлена в компании возлюбленного и продюсера Екатерины Гечмен-Вальдек. Закулисный кадр был сделан на премьерном показе одной из лент Кирилла Сафонова, выступившего в роли режиссера.

К слову, не так давно Савельева пожаловалась поклонникам на накопившуюся усталость и ощущение суеты. По словам певицы, даже в декрете она не может привыкнуть к тому, что ей не нужно в течение дня переносить встречи, интервью и съемки из-за загруженности. В ответ на жалобы артистки ее близкая подруга Анастасия Цветаева посоветовала Саше перебраться в Израиль и избавиться на земле обетованной от нервозности и переживаний.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЦветаеваЗвездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Савельева показала фото с мужем трехлетней давности
Интересно?
Поделись с друзьями: