Савельева показала фото с мужем трехлетней давности

35-летняя Саша Савельева нашла время для того, чтобы разобрать семейный архив для альбома. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала совместное фото с мужем, которое было сделано еще три года назад. В комментариях к снимку экс-солистка группы «Фабрика» посетовала на ностальгическое настроение.

«Памятные фото всегда хочется пересматривать по несколько раз и погружаться в ту самую атмосферу», — добавила Саша.

больше по теме Цветаева предложила Савельевой перебраться в Израиль Супруга Кирилла Сафонова пожаловалась подписчикам на внутреннюю суету и накопившуюся усталость.

Примечательно, что на фото певица запечатлена в компании возлюбленного и продюсера Екатерины Гечмен-Вальдек. Закулисный кадр был сделан на премьерном показе одной из лент Кирилла Сафонова, выступившего в роли режиссера.

К слову, не так давно Савельева пожаловалась поклонникам на накопившуюся усталость и ощущение суеты. По словам певицы, даже в декрете она не может привыкнуть к тому, что ей не нужно в течение дня переносить встречи, интервью и съемки из-за загруженности. В ответ на жалобы артистки ее близкая подруга Анастасия Цветаева посоветовала Саше перебраться в Израиль и избавиться на земле обетованной от нервозности и переживаний.