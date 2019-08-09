Волочкова вернулась к кислотным цветам купальников

Анастасия продолжает демонстрировать фигуру в бикини. И растяжку, разумеется, тоже.

Балерина проводит незабываемые дни лета на побережье Греции. Сначала Анастасия писала в своих аккаунтах, что отдыхает у друзей, но позднее, судя по публикациям в Сети, решила не злоупотреблять гостеприимством хозяев и переехала в отель.

На снимках, которые Волочкова делала на отдыхе, мелькал внушительных размеров гардероб звезды. Немалую часть чемоданов заняли купальники. С моделей сдержанной цветовой гаммы Анастасия перешла на любимую кислотную: ярко-розовый и лимонно-зеленый.

Жизнерадостные цвета бикини вдохновили артистку на очередную серию шпагатов. Анастасия порадовала публику на пляже демонстрацией отличной растяжки и опубликовала видео на своей странице в Instagram. Яркие купальники Волочкова демонстрировала в волнах моря, на песке, в номере отеля.

Ранее Анастасия устроила во время вечернего ужина в отеле целое шоу, поразив собравшихся акробатическими номера под песню своей дочери Ариадны, которая отдыхает вместе с мамой.