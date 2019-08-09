ЗВЕЗДЫ

Ради фотосессии Хмельницкая надела соболиную шубу летом

48-летняя актриса тут же подверглась критике.

Ради фотосессии Хмельницкая надела соболиную шубу летом
Алена Хмельницкая/instagram.com/alxmel/

Звезды не раз за это холодное лето выкладывали в своих аккаунтах снимки в осенних образах. Актриса Алена Хмельницкая пошла дальше и показала подписчикам своей страницы в Instagram образ в платье с накинутой соболиной шубой, напомнив, что зима скоро. Фото она сопроводила стихами свой старшей дочери от Тиграна Кеосаяна — 24-летней Александры. У режиссера и актрисы есть и младшая дочь — 9-летняя Ксения. К сожалению, дети не спасли брак пары — с Тиграном Алена развелась.

«Чувствуй, если не трус ты, если все пусто, чувствуй, есть только одно без слов, даже еле живой, чувствуй, если живой! Чувствуй!»  — процитировала Алена дочь, оставив этот комментарий  рядом с серией фото, на одном из которых на руке Хмельницкой сияет внушительных размеров сапфир, «окруженный» бриллиантами.

В таком роскошном  образе Алена приняла участие в благотворительной акции «Русская зима согреет всех» в поддержку подопечных детского отделения Московского областного онкологического диспансера подмосковной Балашихи и благотворительного фонда «Сила Веры». «Красота растопит лед и не останется равнодушных сердец. Будьте с нами, творите добро»,  — призвала актриса.

Часть поклонников похвалили актрису за участие в добром деле, но другая, среди которых нашлись защитники прав животных, напомнили, что негоже в целях благотворительности демонстрировать шубу из шкурок животных.

Напомним, недавно Алена посетила родину первого мужа Тиграна Армению с новым избранником Александром Синюшиным. Актриса подробно рассказывала подписчикам о своей поездке и многочисленных достопримечательностях древней страны.

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Алена ХмельницкаяТигран Кеосаяншуба

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Ради фотосессии Хмельницкая надела соболиную шубу летом
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