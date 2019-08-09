Алла Пугачева всегда была, есть и будет особенной, ни на кого не похожей. Женщина, которая поет, свободная на сцене и в жизни. Она всегда была под пристальным вниманием публики, которой интересны каждый ее жест, каждое сказанное слово, деталь одежды или макияжа.
И, как настоящая звезда, она никогда не боялась экспериментировать со своим внешним видом. И парадокс, стилисты и дизайнеры до сих пор считают Примадонну иконой стиля, несмотря на то, что она недавно отпраздновала свой 70-летний юбилей.
И вот теперь в Сети появились фото Пугачевой без фильтров.
И что, этим можно напугать Аллу Пугачеву?! Примадонна сама даст фору кому-угодно, потому что она настоящая звезда! Вот снимки, которые опубликованы на ее странице в Instagram.
Глядя на эти фотографии, невольно вспоминаются слова из песни Александра Вертинского:
«Девчонка — звезда и шалунья —
Она меня сводит с ума».
А миллионы ее поклонников всегда считали, считают, и будут считать, что Алла — самая лучшая!