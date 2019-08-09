Алла Пугачева всегда была, есть и будет особенной, ни на кого не похожей. Женщина, которая поет, свободная на сцене и в жизни. Она всегда была под пристальным вниманием публики, которой интересны каждый ее жест, каждое сказанное слово, деталь одежды или макияжа.

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И, как настоящая звезда, она никогда не боялась экспериментировать со своим внешним видом. И парадокс, стилисты и дизайнеры до сих пор считают Примадонну иконой стиля, несмотря на то, что она недавно отпраздновала свой 70-летний юбилей.

И вот теперь в Сети появились фото Пугачевой без фильтров.

И что, этим можно напугать Аллу Пугачеву?! Примадонна сама даст фору кому-угодно, потому что она настоящая звезда! Вот снимки, которые опубликованы на ее странице в Instagram.

Глядя на эти фотографии, невольно вспоминаются слова из песни Александра Вертинского:

«Девчонка — звезда и шалунья —

Она меня сводит с ума».

А миллионы ее поклонников всегда считали, считают, и будут считать, что Алла — самая лучшая!