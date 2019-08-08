ЗВЕЗДЫ

Вайкуле показала, как отсыпаются артисты ее шоу перед выступлением

Свой фестиваль «Рандеву» певица привезла на Украину.

Вайкуле показала, как отсыпаются артисты ее шоу перед выступлением
Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. /loballookpress.com

В июле отгремел музыкальный фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале. В нем принимали участие многочисленные российские звезды, включая ее подругу Аллу Пугачеву. А с 8 по 10 августа фестиваль переместился на Украину в Одессу.

Это своеобразная мини-версия грандиозного традиционного концерта. Тем не менее, артисты сильно устают во время репетиций. Как они отдыхают между выступлениями Лайма Вайкуле продемонстрировала у себя в блоге Instagram.

На видео звезда прибалтийской и российской сцены будит заснувшего латвийского певца Интарса Бусулиса, который заснул прямо на кресле-мешке в гримерке, прикрыв глаза повязкой для сна.

«Вот так выглядят звезды на фестивале «Рандеву», усталые и очень звездные», — говорит она в кадре.

Напомним, ранее мы писали об «отпускном» видео Вайкуле и Пугачевой, из-за которого на звезд обрушилась волна критики. Подруги подводили итоги фестиваля, смешно искажая слова.

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Вайкуле показала, как отсыпаются артисты ее шоу перед выступлением
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