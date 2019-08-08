Идеальное селфи: Нюша продемонстрировала глубокое декольте и алую помаду

Нюша в ноябре прошлого года стала мамой. С этого момента ее жизнь изменилась. Теперь даже в путешествия она отправляется с дочкой. Этим летом певица старается совмещать работу и отдых. Она ездит по разным странам и городам, дает концерты, а в свободное время купается, загорает и проводит время с близкими. Так, в августе она приехала в Париж, где увиделась с подругой Ириной Медведевой, которая не так давно тоже стала мамой.

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Каждый день Нюша гуляла с супругом Игорем Сивовым по улочкам самого романтичного города и завтракала на балконе с видом на Эйфелеву башню. Теперь певица решила подразнить поклонников, сделав селфи в бикини у бассейна. В кадре девушка позирует практически без макияжа. Она накрасила свои губы алой помадой. Волосы артистки были слегка влажными, а наряд подчеркнул глубокое декольте.

«Отпуск заканчивается, но солнечные дни всё равно буду ловить», — написала Нюша.

Чувственный снимок восхитил пользователей Сети. На фото отреагировала даже сестра звезды синхронистка Мария Шурочкина. «Сестра, я скучаю», — заявила она. А поклонники одарили артистку комплиментами. «Красный однозначно твой цвет!», «На Мэрлин Монро похожа», «Боже мой, какая она красивая», «Нюша после родов, стала ещё лучше», «Очень красивая! Ню, эта помада вам к лицу», — отозвались подписчики.

Напомним, что певица не скрывает, что после родов ей пришлось приложить немало усилий для того, чтобы привести фигуру в былую форму. Однако ей это удалось сделать благодаря упорству, стараниям и диете. Помимо умеренных физических нагрузок в спортзале и правильного питания (девушка придерживалась диеты кормящей мамы. — Прим. ред.), Нюша отказалась от сладкого, заменив его натуральным медом.

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